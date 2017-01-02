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Надежный производитель

  • Профили: Grun Haus, KBE, Salamander
  • Стеклопакет: энергосберегающий
  • Теплоизоляция: от 0,80 м2°С/Вт
  • Звукоизоляция: 24 дБ
  • Срок службы: от 40 лет

Цена от 86 руб.

Все в наличии

  • Откосы
  • Отливы
  • Подоконники
  • Москитные сетки
  • Ламинация
  • Уплотнитель, утеплитель
Компания «Бел Окна» производит пластиковые окна под ключ из немецких экологически чистых материалов. Специальные недорогие энергосберегающие стеклопакеты и профиль ПВХ защищают Вас от перепадов температуры в комнатах в разное время года – летом прохладнее, зимой теплее. Солнцезащитные свойства стекла отражает большую часть солнечного излучения, не затемняя комнаты, а уличный шум поглощается окнами и не поступает в Ваш дом. Наш завод в Минске по изготовлению пластиковых окон выполнит заказ за 2-4 дня. Готовые конструкции из KBE, Wital, Salamander, Grun Haus с хорошими отзывами на мировом рынке.
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Лучшие цены на надежные пластиковые окна со скидкой собственного производства – главная причина заказать окна в нашей компании. Для того, чтобы купить окна дешево, достаточно позвонить по телефону или оформить заказ на сайте с рассрочкой без переплат. Бесплатная доставка в пределах Минска. Основные преимущества наших окон ПВХ — полная герметичность, отличная звуковая, теплоизоляция от внешней среды, отлично подходит для дачи, квартиры (кухни или жилой комнаты). Изготавливается продукция с завода любых форм и размеров из специального экологического пластика, не наносят вреда здоровью.

Цены за выполненные заказы

Пример установленного окна №1

415 руб

  • Грюн Хаус
  • 1500х1800 мм
  • Фурнитура: Elementis
  • Стеклопакет двухкамерный 32 мм
Пример установленного балконного блока №1

590 руб

  • KBE
  • Балконный блок
  • Фурнитура: Elementis
  • Стеклопакет двухкамерный 32 мм
Пример установленного окна №3

483 руб

  • Salamander
  • 1400х1690 мм
  • Фурнитура: Maco
  • Стеклопакет двухкамерный 32 мм

Комфортная температура

Немецкие профили и энергосберегающие стеклопакеты для комфортной температуры

Шумоизоляция

Высокая шумоизоляция. Особенно хорошо для дачи у дороги

Экологичность

Изготовление исключительно из качественных материалов, что делает окна безвредными

Безопасность

Противовзломная система для фурнитуры. Повышенная защита от сквозняка
Эконом

Эконом

Немецкий производитель
GREEN HAUS - дешевые окна с доставкой и установкой служат надежной защитой от непогоды и температурных скачков, что бы ни происходило за окном – неважно, главное – комфортная атмосфера внутри помещения, поддержанию которой способствуют оконные профили. Производство из экологичных материалов, также им присуща влагостойкость, они не испортятся под действием воды. Изделие прослужит долго, не будет желтеть, держать на себе пятна.
Стандарт

Стандарт

Российский производитель
KBE получил популярность благодаря многофункциональности и долговечности профиля, так как качественные изделия прослужат не менее 40 лет, а стоят недорого. Они способствуют сохранению теплой и спокойной обстановки в помещении. Все разновидности профиля пригодны для изготовления пластиковых окон разных конфигураций: треугольных, арочных, круглых. Металлопрофильные окна KBE считаются недорогими, если сравнить цены, то они уступают Грин Хаусу.

Премиум профили Salamander ориентированы под разные климатические условия, будь то экстремальная жара или холод. Обладают хорошим уровнем шумоизоляции. Окна полностью безопасны для здоровья, поскольку изготовлены под Минском из качественных и натуральных материалов. К тому же, их спокойно можно устанавливать на 1 этаже, поскольку они обладают противоударной способностью.

Одностворчатое глухое 1450×900

Цены на готовые одностворчатые окна

Глухое одностворчатое1200 x 800 Глухое одностворчатое1450 x 900 Одностворчатое открывающееся 1200 x 800 Одностворчатое открывающееся 1450 x 900
Grun Haus 139 руб. 185 руб. 238 руб. 289 руб.
KBE 160 руб. 202 руб. 279 руб. 343 руб.
Salamander 199 руб. 249 руб. 333 руб. 401 руб.
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Двухстворчатое окно

Цены на готовые двухстворчатые окна

Двухстворчатое - 1 глухое 1400 x 1200 Двухстворчатое - 1 глухое1470 x 1350 Двухстворчатое - открытое1400 x 1200 Двухстворчатое - открытое1470 x 1350
Grun Haus 314 руб. 387 руб. 402 руб. 444 руб.
KBE 359 руб. 438 руб. 449 руб. 486 руб.
Salamander 414 руб. 499 руб. 500 руб. 531 руб.
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Трехстворчатое окно 4

Цены на готовые трехстворчатые окна

Трехстворчатое - 2 глухих1450 x 1500 Трехстворчатое - 2 глухих1500 x 1800 Трехстворчатое - 1 глухое1450 x 1500 Трехстворчатое - 1 глухое1500 x 1800
Grun Haus 390 руб. 438 руб. 423 руб. 512 руб.
KBE 448 руб. 498 руб. 478 руб. 566 руб.
Salamander 500 руб. 566 руб. 550 руб. 623 руб.
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Готовы по предварительному расчету назвать стоимость продукции с учетом всех скидок и акций. Продажа осуществляется наличным и безналичным платежом, также предоставляем рассрочку до 3 месяцев.  Ежегодно устраиваем расспродажу готовых окон - покупайте изделия по скидке.

Примеры выполненных работ

  1. Мы используем качественные материалы из Германии, которые напрямую поставляются в Минск.

  2. Наличие сертификатов на пластиковые окна, изготовляемой компанией «Бел Окна».

  3. Широкий ценовой диапазон для всех клиентов,предусмотрены акции, доставка скидки и рассрочка.

  4. Квалифицированные и опытные монтажники справятся с любой сложностью работы.

  5. Предварительная стоимость по калькулятору пластиковых окон практически не отличается от стоимости после замера.

  6. Гарантия на изготовленные оконные констркции, только хорошие отзывы клиентов.

  7. Минимальные сроки производства, доставки и монтажа - всего 3-5 дней после подписания договора.

  8. Установка отливов, откосов и подоконника. По окончанию строительных работ вывозим мусор

Наши стеклопакеты

Стоимость готового изделия под ключ зависит от количества камер, размера окна, профиля и фурнитуры, мы производим окна с однокамерными, двухкамерными и трехкамерными стеклопакетами. По итогу калькулятор рассчитывает цену по м2 с дополнением монтажа подоконников, откосов и москитных сеток.

  • Однокамерные, где 1 камера между двумя стеклами, устанавливаются в холодных помещениях: гараж, котельная, веранда.
  • Двухкамерные - 2 камеры между 3 стеклами, самые распространенные в Беларуси, используются как в жилых помещениях, так и на балконах и лоджиях.
  • Трехкамерные с 4-мя стеклами для холодной зимы и жаркого лета, такой вид стеклопакета лучше всего сохраняет тепло в доме.

Для наших клиентов предлагаем энергосберегающий стеклопакет по цене обычного. Также работаем за пределами минской области: Гродно, Могилев, Гомель, Брест, Витебск.

Технические характеристики

Наши окна из ПВХ изготавливаются и устанавливаются согласно ГОСТу.

Ширина профиля От 70 мм.
Камер профиля От 3 шт.
Сопротивления теплопередачи От 0,8 м² °С/Вт
Срок службы От 40 лет
Плотность до 740 кг/м³
Комплектующие Австрийские и немецкие