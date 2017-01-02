Пластиковые окна недорого
- Профили: Grun Haus, KBE, Salamander
- Стеклопакет: энергосберегающий
- Теплоизоляция: от 0,80 м2°С/Вт
- Звукоизоляция: 24 дБ
- Срок службы: от 40 лет
Цена от 86 руб.
- Откосы
- Отливы
- Подоконники
- Москитные сетки
- Ламинация
- Уплотнитель, утеплитель
Остекление балконов и лоджий
Витражи
Остекление коттеджей
Деревянные окна
Цены за выполненные заказы
Эконом
Стандарт
Премиум профили Salamander ориентированы под разные климатические условия, будь то экстремальная жара или холод. Обладают хорошим уровнем шумоизоляции. Окна полностью безопасны для здоровья, поскольку изготовлены под Минском из качественных и натуральных материалов. К тому же, их спокойно можно устанавливать на 1 этаже, поскольку они обладают противоударной способностью.
Готовы по предварительному расчету назвать стоимость продукции с учетом всех скидок и акций. Продажа осуществляется наличным и безналичным платежом, также предоставляем рассрочку до 3 месяцев. Ежегодно устраиваем расспродажу готовых окон - покупайте изделия по скидке.
Примеры выполненных работ
Наши стеклопакеты
Стоимость готового изделия под ключ зависит от количества камер, размера окна, профиля и фурнитуры, мы производим окна с однокамерными, двухкамерными и трехкамерными стеклопакетами. По итогу калькулятор рассчитывает цену по м2 с дополнением монтажа подоконников, откосов и москитных сеток.
- Однокамерные, где 1 камера между двумя стеклами, устанавливаются в холодных помещениях: гараж, котельная, веранда.
- Двухкамерные - 2 камеры между 3 стеклами, самые распространенные в Беларуси, используются как в жилых помещениях, так и на балконах и лоджиях.
- Трехкамерные с 4-мя стеклами для холодной зимы и жаркого лета, такой вид стеклопакета лучше всего сохраняет тепло в доме.
Для наших клиентов предлагаем энергосберегающий стеклопакет по цене обычного. Также работаем за пределами минской области: Гродно, Могилев, Гомель, Брест, Витебск.
Технические характеристики
Наши окна из ПВХ изготавливаются и устанавливаются согласно ГОСТу.
|Ширина профиля
|От 70 мм.
|Камер профиля
|От 3 шт.
|Сопротивления теплопередачи
|От 0,8 м² °С/Вт
|Срок службы
|От 40 лет
|Плотность
|до 740 кг/м³
|Комплектующие
|Австрийские и немецкие