Компания «Бел Окна» производит пластиковые окна под ключ из немецких экологически чистых материалов. Специальные недорогие энергосберегающие стеклопакеты и профиль ПВХ защищают Вас от перепадов температуры в комнатах в разное время года – летом прохладнее, зимой теплее. Солнцезащитные свойства стекла отражает большую часть солнечного излучения, не затемняя комнаты, а уличный шум поглощается окнами и не поступает в Ваш дом. Наш завод в Минске по изготовлению пластиковых окон выполнит заказ за 2-4 дня. Готовые конструкции из KBE, Wital, Salamander, Grun Haus с хорошими отзывами на мировом рынке.